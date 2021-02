Malíř Antotnín Vojtek si k sedmaosmdesátým narozeninám nadělil svou dvoustoutřicátou výstavu. Nazval ji Mezi nebem a zemí. Než na bude moci návštěvníky pozvat do galerie, nabídl alespoň online pozvánku.

Malíř Antonín Vojtek | Foto: osobní archiv

"Malíř jižní Moravy Antonín Vojtek oslavil 10. ledna sedmaosmdesáté narozeniny. Nikdy by nás nenapadlo, že 230. výstava Antonína Vojtka bude konat pouze virtuálně. Ale už to nezměníme. Přijměte naše pozvání na výstavu mezi nebem a zemí. Za situace, kdy klasické výstavy a živá kultura budou dlouhodobě omezovány, víme, že je to jediná možnost, jak vám v těchto dnech můžeme představit nová výtvarná díla z ateliéru Antonína. Vojtka. Obrazy, které uvidíte, jsou doplněné fotografiemi ze života v inspirující přírodě," pozvalaJitka Vojtková. Procházku výstavou najdou zájemci na https://www.youtube.com/watch?v=tBTSjLfrCBk