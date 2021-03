Alespoň přes výdejní okénko po předchozím objednání si teď mohou půjčit čtenáři knížky v Městská knihovně v Břeclavi.

Knihovny zvolna obnovují provoz. | Foto: Deník / Přemysl Spěvák

Knihy a další půjčované dokumenty si nyní čtenáři musí předem objednat telefonem nebo e-mailem, případně online přes svoje čtenářské konto. "Objednané výpůjčky budou přípravené vždy následující den nebo podle domluvy. Výdejní okno bude v předsálí malého sálu knihovny a výpůjčky se vrací tamtéž nebo do biblioschránek u domu školství nebo u pobočky v Poštorné," informovali zástupci knihovny. Hlavní budova bude do odvolání otevřena od pondělí do pátku od deseti do dvanácti a od jedné do šesti odpoledne. Podrobnosti a provoz na pobočkách najdou čtenáři na webu knihovny.