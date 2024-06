Premiérové vítězství. Březík předjel Kopeckého a ovládl rally Hustopče

Napínavý souboj až do konce. Devatenáctý ročník Agrotec Petronas rally v Hustopečích ovládli Adam Březík s Ondřejem Krajčou. Vítězná dvojice za sebou nechala o 2.7 sekundy Jana Kopeckého s Janem Hlouškem, kteří vedli po páteční etapě. „Štěstí mělo v mnoha našich startech zrovna dovolenou, přesto tomu tým věřil. A my taky. Tento víkend jsme tu skládačku složili nejlíp a v rovném souboji jsme to urvali,“ napsal po vítězství Březík na svůj instagramový profil.

Adam Březík s Ondřejem Krajčou (uprostřed) vyhráli Agrotec Petronas rally Hustopeče 2024. | Foto: Agrotec Group