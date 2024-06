Premiérové vítězství. Hustopečskou Agrotec Petronas Rally vyhráli poprvé v kariéře, Adam Březík s navigátorem Ondřejem Krajčou ze Samohýl Škoda Teamu si velký úspěch náležitě užívali. „Už po testu jsme cítili, že pokud vše zapadne do sebe, mohl by z toho být moc pěkný výsledek. A ono to klaplo, nakonec na absolutní vítězství,“ řekl Březík.

Adam Březík s Ondřejem Krajčou (v modrém) ovládli hustopečskou Rally. | Foto: Vandraq Studio

Ten porazil v souboji o prvenství zkušeného Jana Kopeckého. „Je skvělé, že jsme byli schopni s Honzou bojovat o první příčku, že jsme ho v přímém souboji dokázali na jeho domácím závodě porazit. Doufám, že nás to posune dál, zvýší naše sebevědomí a do budoucna z toho dokážeme těžit. Určitě se jedná o můj nejcennější úspěch soutěžní kariéry,“ prozradil vítěz.

Závod na Břeclavsku patří mezi jeho oblíbené. „Hustopeče mám hodně rád, z devadesáti procent tam panuje stabilní počasí, líbí se mi i spousta šotolinových úseků, které jsou jezdecky i divácky zajímavé. Závod má úplně jinou kulisu a těší se početné oblibě mezi fanoušky,“ vyzdvihl Březík hustopečskou Rally.

První den závodu však Březík za Kopeckým zaostával. „Měli jsme velkou krizovku asi osm set metrů před cílem první rychlostní zkoušky, ve stejném místě, kde ztratil Dominik Stříteský. Opravdu tam chybělo hodně málo a bylo pro nás po závodě,“ podotkl.

Pak se mu podařilo zvítězit v boleradické rychlostní zkoušce, na což navázal v sobotu a svého soka překonal. „Úplně to nechápu, protož právě zkouška ze Šitbořic přes Diváky byla paradoxně ta, na kterou jsme se nejméně těšili. Nabízí směsici úseků, hodně z nich až okruhového charakteru. Tam jsem si věřil nejméně. Přesto to tam dvakrát klaplo a ukázalo se, že to nakonec byl základní kámen pro naše vítězství,“ tvrdil Březík.

Ten si v závěrečné rychlostní zkoušce první místo uhlídal a slavil premiérové vítězství v Hustopečích. „V závěru to pro nás bylo něco nového. Poprvé jsme v mistráku vedli, ale nevěděl jsem, jaké tempo mám zvolit a jak moc bude Honza tahat, abychom to udrželi. Často byla i moje jízda zbytečně rozevlátá. Šli jsme do poslední sekce po hlavě a nakonec to dobře dopadlo,“ netajil.

Další klání čeká jezdce 12. až 14. července, kdy je na programu Rally Bohemia. „Určitě nás před Bohemkou čeká test. Přece jen to prozatím býval náš nejslabší závod. O to lépe se musíme připravit a zkusit zajet co nejlepší výsledek,“ dodal Březík.