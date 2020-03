Skvělý šampionát odehrála zejména Karin Adámková, která sahala dokonce po mistrovském titulu, když ve finále dvouhry žen vedla nad favorizovanou Hanou Matelovou (německý Etival) 3:2 na sety a chyběly jí dva míčky k prvenství. Poslední dvě sady prohrála nejtěsnějším poměrem 10:12 a 9:11, celkově 3:4.

Adámková podala téměř životní výkon, některé výměny diváky v hale zvedaly ze sedadel. "Myslím, že jsme obě předvedly hezkou hru. Bylo tam hodně výměn, skóre nahoru a dolů, dvě koncovky, zkrátka vše, co k ping-pongu patří. Doufám, že se to líbilo a já jsem si to užila. Bylo to ale těžké, s Karin se nepotkáváme tak často, takže byly šance vyrovnané,“ uvedla pro svazový web vítězná Hana Matelová.

Sestrovražedný souboj předtím Adámková sehrála v semifinále, v němž vyřadila svoji oddílovou kolegyni Danu Čechovou. Mladší z dvojice Břeclavanek vyhrála možná až nečekaně hladce 4:1 na sety.

Čechová si vše vynahradila ve smíšené čtyřhře, v níž získala jedinou zlatou medaili pro břeclavský klub. Partnerem jí byl David Reitšpies, hráč německého Hipoltsteinu. Nejvíce práce měli ve čtvrtfinále s dvojicí R. Skála (Havlíčkův Brod) - Záděrová (Hodonín), kterou zdolali až po pětisetovém boji (11:9 v páté sadě). V semifinále Davida se Štefcovou (Havířov) a ve finále J. Martinka (Cselle) se Z. Blaškovou (Dobré) přehráli s nadhledem s výsledky 3:0.

Zlato, stříbro a bronz z domácího šampionátu dospělých jsou další výraznou vizitkou výkonnosti stolních tenistek MSK Břeclav.

JAROSLAV HÝBNER