Hned na to odcestovala celá trojice hráček základní sestavy na mistrovství Evropy družstev do Francie. A tento týden už je čeká další extraligové dvoukolo. Středeční duel loni druhé Břeclavi a třetího CDU Sport – ST Ostrava (v Ostravě od 17 hodin) je šlágrem tohoto víkendu, o den dříve se obhájkyně extraligového stříbra představí od 18 hodin na stolech nováčka soutěže TJ Ostrava KST.

Na evropském šampionátu ve francouzském Nantes sice české stolní tenistky nepostoupily ze skupiny do čtvrtfinále, když po výhře 3:1 nad Srbskem stejným poměrem podlehly Nizozemsku, ale břeclavská naděje Karin Adámková byla ve svých zápasech stoprocentní. Nejprve porazila Srbku Lupuleskuovou 3:1, pak i Nizozemku Vermaasovou dokonce 3:0 na sety. Další břeclavská hráčka Dana Čechová naopak oba zápasy prohrála – se Srbkou Todorovičovou po velkém dramatu těsně 2:3 a se zkušenou Číňankou Li Jie v nizozemských službách hladce 0:3.

„Nechtěla bych, aby to naše vystoupení vyznělo negativně. Měly jsme Nizozemky, se kterými jsme před dvěma lety na mistrovství Evropy prohrály 0:3. Navíc s Renátou Štrbíkovou a Ivetou Vacenovskou v sestavě. Ani letos jsme nebyly favoritkami, Nizozemky mají dvě hráčky v elitní padesátce světového žebříčku, my jsme chtěly překvapit a podaly jsme všechny maximální výkon. Že to nevyšlo, to je druhá věc,“ uvedla k vystoupení českého týmu Dana Čechová.

Mistrovství Evropy se zúčastnila i nová břeclavská posila Leonie Hartbrichová. S maďarským týmem sice získala bronzovou medaili, ale v týmu plnila jen pozici náhradnice za trojicí Potaová, Madaraszová a Pergelová.