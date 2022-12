Břeclavský hokejový klub má i ženské družstvo.Zdroj: David Korda

Ludvík Meissner, HC Lvi Břeclav

"Projekt je pro břeclavský region nepochybně přínosem. Předání komplexních informací o sportovních klubech z Břeclavi a okolí, jejich činnosti a úspěších veřejnosti je vynikající nápad. Propojení sportů může být v budoucnosti také velmi prospěšné jednotlivým klubům. Jejich vzájemné poznání a přiblížení se může skýtat řadu výhod jako je předání si zkušeností s koučováním a výchovou mladých sportovců. Do budoucna by se mi například líbilo zapojení atletů a jejich trenérů do letní přípravy hokejistů."