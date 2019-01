Břeclav - Muži Lokomotivy Břeclav překvapivě jasně vyhráli domácí poslední kolo atletické ligy.

Marek Ošmera. | Foto: DENÍK/Jaroslav Kicl

V Břeclavi proběhlo čtvrté kolo I. atletické ligy mužů, které rozhodovalo o konečném pořadí. Neuvěřitelným a nečekaně jasným vítězem se stal domácí celek Lokomotivy (238,5 bodů) před Olomoucí (200,5) a Havířovem, který byl třetí jen o jediný bod a právě ten Lokomotivě chyběl k přímému postupu do baráže o extraligu.



Lokomotiva tak obsadila v I. lize celkově třetí místo, vítězem se stal Havířov, který však překvapivě nemá zájem o postup do baráže. Tím pro Lokomotivu vznikla naděje na účast.



Český atletický svaz o tom bude rozhodovat v tomto týdnu. Pokud se týká jednotlivých výkonů, pak je to především rekord Břeclavska na 100 metrů dorostenců, kde se Herman zlepšil o třetinu.



Velmi dobře si vedli i sprinteři a skokani a dále obě štafety.



Bodující umístění:



100 m: 1. Herman 10,93, 3. Ošmera 11,01, 200 m: 2. Formánek 22,32, 3. Uher 22,41, 4. Herman 22,53, 800 m: 2. Paulík 1:57,44, 1500 m: 1. Dobiáš 4:40,25, 3. Paulík 4:04,43, 110 m překážek: 1. Uher 15,01, 2: Formánek 15,23, 400 m překážek: 1. Formánek 53,90, 3. Ošmera 56,81.



Výška: 2. Hanzlíček 202, 7. Zelinka 191, dálka: 2. Hanzlíček 703, 3. Zelinka 702, 6. Uher 685, 9. Ošmera 662, trojskok: 5. Hanzlíček 13,77, 6. Zelinka 702, 6. Uher 685, 9. Ošmera 662, trojskok: 5. Hanzlíček 13,77, 6. Zelinka 13,58.



Tyč: 2. Krajňák 470, disk: 3. Löbb 48,10, 10. Párička 40,19, oštěp: 5. Žeňůch 57,20, 4x100 m: 1: Břeclav 43,37, 4x400 m: 1. Břeclav 3:30,49.

V soutěži žen startovaly mimo soutěž domácí atletky. Malariková vyhrála trojskok (11,90) a oštěpem hodila 35,10, Chovancová byla třetí na 5000 m 19:26,28, dorostenka Štáhlová měla vc trojskoku 11,10.