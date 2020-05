V pondělí bude oficiálně zahájena letošní atletická sezona projektem Spolu na startu. Závody se uskuteční celkem na 173 stadionech napříč celou Českou republikou.

V Břeclavi by měl startovat také Tomáš Oberndorfer, stříbrný medailista z Evropského olympijského festivalu mládeže. | Foto: Český olympijský tým

S jedinečným projektem přišel Český atletický svaz. „Naší motivací bylo, aby mohli atleti co nejdříve závodit. Oni jsou tady od toho a my jsme tu, abychom jim to umožňovali. Chtěli jsme ovšem, aby si zazávodili atleti všech kategorií, a nejen elitní reprezentanti. Tak jsme si řekli, proč to neudělat ve velkém. Navrhl jsem tedy, abychom si společně zazávodili na sto stadionech. To byla původní idea. Zájem byl obrovský a nyní už je přihlášeno 173 míst, kde se bude 1. června závodit,“ prozradil předseda ČAS Libor Varhaník.