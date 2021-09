Místo zaplněného stadionu Letzigrund mu tleskalo pár desítek diváků na stadionu břeclavské Lokomotivy, ale i tak měl Jaroslav Bába z dodatečného bronzu radost. „Medaile je hezká a těžká, vypadá hodnotně. Jsem rád, že mi přibyla do sbírka, ale nějaké emoce už v tom samozřejmě nejsou. Stupně vítězů přímo v Curychu to určitě nenahradí,“ připustil Bába.

Bronz z Evropy řadí o něco níž než olympijský bronz z Atén, nebo medaili ze stejného kovu, kterou získal na halovém mistrovství světa. „Mám ještě taky stříbro a bronz z halové Evropy. Zrovna v tom Curychu to z mé strany nebyl úplně ideální závod. Všichni medailisté byli jasně lepší, já byl tehdy rád i za to čtvrté místo,“ zavzpomínal na finále z roku 2014.

Medaili převzal trochu symbolicky na jihu Moravy, který si oblíbil. „Mám to tady rád, lidi jsou tady v pohodě. Jsou fajn i třeba ve frontě na klobásu. Rád vzpomínám třeba na soustředění v Břeclavi před olympiádou v Pekingu a hlavně na Hustopečské skákání. To je pro mě srdcovka! Startoval jsem tam snad desetkrát a udělal si tam i osobák 235 centimetrů,“ připomněl výkon, který později ještě vylepšil v německém Arnstadtu na životní maximum 237 cm.

V kontextu s těmito ciframi vypadá poněkud skromně jeho sobotní výkon 198 centimetrů, jímž vyhrál soutěž výškařů při baráži o první ligu družstev ve Vítkovicích. Jenže tam startoval prakticky bez tréninku, protože v sedmatřiceti letech už sám nezávodí, ale věnuje se trenérské práci. „Byla to jen taková malá výpomoc týmu Havířova. Natrénováno jsem neměl,jenom jsem předtím musel pár kilo shodit, abych se přes laťku vůbec překlopil. Naštěstí tam nebyla taková konkurence. O vítězství jsem nakonec bojoval se Standou Sajdokem, který je o rok starší než já. Takže takoví veteráni. Spíš to byla pro mě taková společenská záležitost, ale bylo to fajn,“ dodal čerstvý držitel evropského bronzu.