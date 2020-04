Zelený čtvrtek pro ně neměl být jen znamením blížících se Velikonoc, ale také prvním odpalem v nové sezoně. Ani česká baseballová extraliga se ale nevyhnula pandemii koronaviru, a tak si brněnští Draci a Hroši, nebo také tým Techniky či blanenské Strawberry Field musí na start dalšího ročníku ještě počkat. „Lhal bych, kdybych řekl, že mne nesvrbí ruce i nohy a nebyl bych nejraději celé dny na baseballovém hřišti,“ říká blanenský nadhazovač Jakub Kostka.

Zatím ale hráči netuší, kdy se na hřiště podívají. Po zrušení karantény je navíc nejdřív čekají dva týdny venkovního tréninku, extraligová soutěž odstartuje až poté. „Když liga odstartuje v květnu, pojede se prakticky podle stejného formátu. Pokud začneme hrát až o měsíc později, bude se soutěž zmenšovat. Určitě ale uděláme všechno pro to, aby měla liga rozumný formát a my odehráli co nejvíc zápasů,“ vysvětluje manažer brněnských Draků Arnošt Nesňal.

Zrušené jsou také mezinárodní baseballové soutěže. Mezi nimi i Evropský pohár v Paříži, kterého se měli Draci zúčastnit, nebo světový šampionát. „Zrušením Evropského poháru se alespoň uvolnily další termíny pro extraligu. Navíc je velmi pravděpodobné, že nebude ani mistrovství světa. Proto bychom měli mít do konce září dostatek času ligu odehrát,“ popisuje manažer brněnského týmu.

Pokud by se však start posunul až na červen, hrozí, že by se nejvyšší česká baseballová soutěž musela obejít bez zahraničních hráčů. „Většina by jela z Ameriky, kde jsou v současné době o pár kroků za námi. Navíc riziko, že by se vir opět vrátil, je velké, a podmínky pro cestování bude mít nejspíš každý stát jiné. Nechceme jako před revolucí stát na hranicích a pašovat hráče do Česka,“ směje se Nesňal. „Myslím, že odehrát extraligu bez zahraničních hráčů je rozumné řešení,“ dodává.

Neúčast zahraničních hvězd však může výrazně snížit kvalitu celé soutěže. To ale dle Michala Kočího z brněnské Techniky nemusí být jen na škodu. „Herně jsou na tom zahraniční hráči lépe než Češi, úroveň soutěže by šla určitě dolů. Oproti minulým ročníkům by to ale byla zajímavá změna. Týmy by si musely vystačit se svými odchovanci a ukázat svoji pravou sílu. Mně osobně se ta představa líbí,“ povídá čtyřicetiletý nadhazovač.

Baseballisté mají ale jasno. Ať už s fanoušky, či bez, hráči už chtějí hlavně na hřiště. „Jsem zvědavý, jak budou po ukončení karantény lidé reagovat. Jestli se hned budou chtít scházet. Náš areál je naštěstí obrovský, šest set lidí se tam vleze i s dvoumetrovými rozestupy. Ale nevím, jestli bych se hned po zrušení karantény šel dívat na baseball,“ uvažuje Nesňal.

#SafeAtHome

Safe at Home znamená v baseballu bod, cíl hry. Hláška, která v překladu znamená v bezpečí doma, ale dostala v současné situaci mnohem hlubší význam. Česká baseballová asociace proto vyhlásila program individuálních domácích příprav zaměřených na rozvoj baseballových schopností, které je možné provádět v bezpečí domova, tedy #SafeAtHome. Více podrobností na www.baseball.cz.

ELIŠKA NOVÁKOVÁ