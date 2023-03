Až závěrečná dvě kola třetí nejvyšší české soutěže stolních tenistek přinesla rozuzlení na konečném obsazení osmého místa, znamenajícího nutnost hrát o setrvání v soutěži v kvalifikaci s vítězi příslušných divizí žen. Hráčky MSK Břeclav B dosáhly dvou rozhodných vítězství a bez ohledu na další výsledky si zajistily sedmou příčku. „Máme jistotu, že se mladé hráčky mohou dále zdokonalovat v kvalitní soutěži," řekla ikona břeclavského stolního tenisu Jaroslav Hýbner.

Stolní tenistky rezervy MSK Břeclav. (Zleva) Daniela Klepáčová, Monika Vybíralová a Nela Hanáková. | Foto: Jaroslav Hýbner

V předposledním kole druhé ligy hostily ženy MSK B silný celek Moravské Slávie Brno B. „Odchovankyně oddílu Daniela Klepáčová dostala důvěru do úvodní čtyřhry, v níž společně s Nelou Hanákovou získaly po pětisetovém boji důležitý vstupní bod. To hráčský kolektiv uklidnilo a následně bylo utkání dovedeno do vítězného konce s výsledkem 7:3," přiblížil funkcionář.

Překonat bylo třeba ještě druhý celek aktuální tabulky z Blanska. „I v tomto utkání byl přínos Klepáčové viditelný. Hned v úvodu získala důležitý bod výhrou 3:2 nad Mazalovou a jen málo chybělo k tomu, aby získala i skalp páté nejlepší hráčky soutěže Ševčíkové. Vyhrála první dva sety a po srovnání na 2:2 vedla v koncovce páté sady před závěrem 9:8. Zkušená soupeřka musela vytáhnout své nejlepší trumfy, aby koncovku zlomila ve svůj prospěch. Hodně zlobila z celku Blanska Trávníčková, která silně potrápila i Nelu Hanákovou, která ze 32 dvouher ztratila v soutěži jen jedinou, se Strakovou z Děhylova. Konečná vysoká výhra 8:2 nad Blanskem tak hovoří za všechny komentáře," těšilo Hýbnera.

Skupinka mladých hráček MSK se viditelně výkonnostně zlepšuje. „V divizi žen obsadilo céčko MSK druhé místo za Vyškovem. Několik utkání odehrála i Daniela Klepáčová, většinou se ale o dobré výsledky postaraly Jana Struhárová, Linda Ratajská, Nicol Jungová a Karolína Daňková. V záloze je talentovaná Madlen Zídková a v tréninku je ještě několik dalších hráček, které se do tajů hry s malým míčkem postupně zasvěcují," uzavřel trenér.