Sezona bude v ideálním případě začínat závodem Běhej lesy Karlštejn 22. května. V loňské roce se v rámci seriálu konalo 8 závodů, v nichž se představilo 14 515 závodníků.

Všem přihlášeným závodníkům se registrace na Lednici automaticky přesouvá na nové datum 10. 7. 2021. Pokud by někomu nové datum nevyhovovalo, nabízí pořadatelé možnost přehlásit závod na jiného účastníka, či se přihlásit na jiný závod v rámci seriálu. Všechny přeregistrace jsou zdarma.

"V Lednici vyběhneme až v červenci, to ale neznamená, že máš do té doby běhat jen do lednice a pověsit běžecké boty na hřebík. Naopak, využívej možnosti jít se vyvětrat a trénuj (zodpovědně) dál. Alespoň pár minut pohybu na čerstvém vzduchu denně totiž nejenže udržuje fyzičku, ale hlavně to posiluje imunitu a zlepšuje náladu. Kromě toho pro tebe i na duben chystáme jiné aktivity, kterými tě dostaneme do pohybu! Přidej se do našeho lesního STRAVA klubu Běhej lesy, kde pro tebe pravidelně organizujeme běžecké výzvy a sdílíme pořádnou dávku motivace," vyzývají pořadatelé všechny běžce.