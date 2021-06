Místenky v extraligovém finále už jako by měly předplacené. Také letos se o titul mistryň republiky utkají stolní tenistky z Hodonína a Břeclavi.

Zkušená Dana Čechová se dostala před finálovou sérií do výborné formy. | Foto: www.ping-pong.cz

Mnohem úspěšnější byly zatím Hodoňanky, které mají na svém kontě už třináct mistrovských titulů. To ale neznamená, že by finálové série byly jednoznačnou záležitostí. Naposledy před dvěma lety (loni se kvůli covidu nehrálo) Břeclavanky dokonce vyhrály první zápas na půdě favorita, který však dokázal sérii otočit. A letos by to mohla být ještě vyrovnanější bitva!