Kyjov, Syrovice – Během vánočních svátků se pořádaly další tradiční běžecké závody v terénu za účasti běžců regionu.

Vítěz Štěpánského běhu v Kyjově Martin Kučera. | Foto: DENÍK/Libor Kopl

Na 47. ročníku Štěpánského běhu v Kyjově startoval na pětikilometrové trati Roman Paulík z Lokomotivy Břeclav a vedl si dobře. Byl v trojici běžců, kteří se odpoutali od hlavního pole a do cíle doběhli s minutovým náskokem. Ve finiši Paulík podlehl známým běžcům Kučerovi z University Brno a Blahovi z Kroměříže a skončil na třetím místě časem 16:58 minut.



Ve stejném termínu se běžel i třetí závod Brněnského zimního běžeckého poháru v Syrovicích. O závod byl ohromný zájem, v hlavním běhu na 10 kilometrů startovalo celkem 386 běžců. Z našeho regionu si nejlépe vedl František Kolínek z Perné, který vyhrál kategorii nad 50 let za 36:06 minut, čtvrtý skončil Ladislav Špacír z Lokomotivy Břeclav v čase 36:34. V kategorii nad 60 let doběhl na osmém místě František Kubíček z Fred Týmu Dobré Pole za 48:37 minut. Mezi běžci nad 40 let byl Milan Orth z Irish Pub Břeclav na 36. místě za 44:16 a 42. Luboš Večeřa z Kobylí za 45:36. V mužích do 40 let obsadil Michal Ranzenhofer z Mikulova 75. místo za 41:55 minut.