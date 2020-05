Loni překvapili fanoušky i odborníky. Coby extraligoví nováčci dokráčeli až do finále play-off a vybojovali senzační stříbrné medaile. Softbalisté břeclavského týmu Locos (španělsky „blázni“ - pozn. red.) tak budou letos ve zkrácené sezoně obhajovat vysoko nastavenou laťku.

Softbalisté týmu Locos Břeclav loni postoupili až do finále extraligy. | Foto: David Korda

Pandemie koronaviru postihla i softbal. Začátek soutěží se musel posunout a kalendář akcí zahustit. U mužské extraligy to znamená, že každý tým odehraje místo původních šestatřiceti zápasů jen polovinu a play-off se bude hrát až od semifinále. „Na devadesát procent by se mělo začít hrát šestého června, ještě se dořešují detaily. Zkrácená sezona je trochu ošidná, dost bude záležet na losu, který může někomu pomoct a jinému uškodit. Při menším počtu zápasů se také bude hůř dohánět každé zakolísání, takže to bude asi i psychicky náročnější,“ zamyslel se manažer břeclavského týmu Tomáš Křivánek.