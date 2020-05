Loni byl Dušan Borbély vyhlášen největší osobností softbalové extraligy, když dovedl nováčka z Břeclavi až do finále play-off. Letos by chtěl na tento úspěch navázat, jenže zatím nemůže být se svým týmem. Dočasně uzavřené hranice ho ze Slovenska nepustí.

Břeclavští svěřenci Dušana Borbélyho byli senzací loňské extraligy. | Foto: Česká softbalová asociace

Byla to malá senzace. Extraligový nováček Locos Břeclav dokráčel až do finále, v němž podlehl favorizovaným Ledenicím. „Byl to pro mě úžasný zážitek. Nikdo s námi moc nepočítal, ale já viděl v mladém týmu obrovský potenciál. Vlastně už od té doby, co jsem do Břeclavi přišel jako hráč do třetí ligy. To mě na tomto klubu asi baví nejvíc, že pracuje skvěle s mládeží a každý rok je schopen dodat nějaký velký talent do prvního mužstva. Proto jsem podobný úspěch čekal, i když je pravda, že možná přišel dřív, než jsem přepokládal,“ přiznává trenér Dušan Borbély.