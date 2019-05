Dvoudenního klání se zúčastnili reprezentanti BC Ružinov ze Slovenska, Bombardier Gdyňa z Polska, ŠKP Spartak Komárno/Tatai box club z Maďarska a domácí celek Sparta Mikulov. Zámecký sál v Mikulově tak hostil přehlídku vynikajících sportovců, jejichž utkání plná bojovnosti snesla srovnání s aktuální sportovní špičkou.

Box je v regionu poměrně neznámý sport. „Jako bývalý boxer jsem se přistěhoval do Mikulova za prací a v regionu chyběl tento sport. A to nejen v Mikulově, ale také v Břeclavi. Založil jsem Spartan boxing klub v Mikulově a v Břeclavi vznikl sesterský klub,“ popsal vznik klubu jeho zakladatel Peter Hlavenka. Podle kterého je vhodnější pokud si kluci vyřídí své problémy mezi sebou v ringu a ne někde na ulici. Tuto šanci má mikulovská mládež již tři roky a trenéři se svými svěřenci již oslavili také několik úspěchů. Vyrostla u nás vicemistryně republiky Tatiána Manďáková, v loni jsme s juniory skončili třetí a letos zatím vedeme celostátní soutěž žen.

Turnaj navštívily také legendy Československého boxu, jedním z nich byl Jano Zachara, olympijský vítěz v hmotnostní kategorii do 57 kilogramů na hrách v Helsinkách roku 1952: „Současný box se více dostává do šarvátek a technická úroveň sportovců pomalu upadá. Nevím čím to je, ale myslím si, že jedním z podněcovatelů současného stavu je i samotný divák a tímto je box jako sport pomalu znehodnocovaný.“ Na turnaji však žádný výrazný talent neviděl. „Jsou to takové zápasy, že mladí se ženou jen za vítězstvím a pomalu odpadá to co je na boxu pěkné. Bodový systém, práce s tělem a toto tady postrádám,“ uzavřel Zachara. Jeho slova potvrdila další legenda sportu Rostislav Osička, několikanásobný mistr ČSSR několikanásobný medailista z mistrovství světa i Evropy. „Viděli jsme řadu bojovných zápasů, které nepostrádaly srdíčko, ale poměrně málo techniky. Ti borci jsou sice vybaveni technickými údery, v zápasech však chyběla. Trenéři by měli dbát mnohem více na techniku, umění i noblesu svých svěřenců, to všechno patří k boxu,“ zhodnotil utkání Osička.

Návrat boxu na sportovní scénu vidí Osička velmi pozitivně. „Vidím, že je tady velká snaha a tah na branku ze strany Petra Hlavenky. Bude mu nutno pomoci, já osobně jsem ochoten mu přijít pomoci a mladé kluky naučit techniku, kterou jsem já sám boxoval. Je pozitivní, že se pomocí boxu daří stáhnout do tělocvičen i problematickou mládež. Vyprázdnit ulice a naplnit tělocvičny je i moje krédo, protože ti kluci se jinak flákají na ulici, pohybují se někde na hraně zákona, můžou fetovat můžou pít, ale takhle nic nedokážou. Naopak box je sportem, kde bez úsilí a sveřeposti nic nedokážete a sport vede zápasníky také k sebeovládání a disciplíně.“

DAVID KORDA