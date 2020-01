Brabec na Dakaru šetří nohu a stoupá průběžným pořadím

Je to tady, Dakar 2020 odstartoval další dobrodružství, na které už netrpělivě čekaly miliony fanoušků. Do 1. saúdskoarabské etapy, vedoucí z Džiddy do Al Wajh, se vydal i motocyklista Jan Brabec, jehož prvním vítězstvím je už samotný fakt, že se mu po komplikovaném zranění podařilo znovu dostat do formy a postavit se na start Dakaru 2020.

Jan Brabec na Dakaru. | Foto: Deník / Redakce