Po čtyřech letech se minulou sobotu vrátily trenažérové závody do Děčína a konkrétně do Sportovní basketbalové haly Armex. Konalo se tam finále Českého poháru ve veslování na trenažérech, a jako obvykle o atraktivní souboje nebyla nouze.

Stříbro. Aleš Pospíšil (na snímku vpravo) skončil při finále Českého poháru druhý v kategorii do třiadvaceti let. Foto: Josef Akai | Foto: Deník / Redakce

Do severočeského města přijelo i několik medailistů z nedávného mistrovství Evropy, ale také republikoví šampioni v halovém veslování. Pro většinu zúčastněných to byla poslední možnost, jak si v této zimní sezoně vylepšit osobní rekordy a případně získat body do celkového hodnocení v Českém poháru. V Děčíně startovali také tři zástupci z břeclavského veslařského klubu.