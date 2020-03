Žákyně Lokomotivy letos vybojovaly historický postup mezi osmičku finalistek Českého poháru a břeclavský klub měl být navíc pořadatelem závěrečného turnaje, jenž byl naplánován do sportovní haly ve Valticích. Kvůli epidemii koronaviru však byla akce bez náhrady zrušena.

Aby toho nebylo dost, tak letos velmi úspěšné družstvo žákyň přišlo také o finálový turnaj o mistra republiky, kam měly namířeno coby vítězky krajského přeboru. „Pro holky je to samozřejmě velká škoda, možná i nějaká slzička ukápla. Úplně nejvíc nás mrzí finále poháru, na který jsme se připravovali i organizačně a měl to být pro nás velký svátek,“ lituje Ivan Rylich, předseda klubu a zároveň trenér týmu žákyň.

Současná situace je nepříjemná také pro družstvo juniorek, které v tuto chvíli vlastně neví, na čem jsou. Po premiérové sezoně v Lize juniorek je totiž měla čekat baráž o udržení s vítězkami krajských přeborů. „O postupech a sestupech bude jednat Sportovně technická komise Českého volejbalové svazu. Jednou z možností je i třeba dodatečná baráž před začátkem příští sezony, ale nechci spekulovat. Uvidíme…,“ říká Rylich, jenž by samozřejmě chtěl druhou nejvyšší soutěž udržet.

V nedokončené sezoně mu nejvíc radosti udělaly žákyně, ale i ostatní kategorie si vedly zdatně. „Trošku víc jsme možná čekali od juniorek, kde jsme se chtěli vyhnout baráži. Bylo to ale těsné. Stačilo v posledním dvoukole dvakrát porazit Opavu, bohužel jsme vyhráli jen jedno utkání. Dobře si vedly kadetky, které se pohybovaly na předních příčkách v krajském přeboru, a největší úspěchy zaznamenaly žákyně. Ty se staly vítězkami krajského přeboru, protože svaz rozhodl o tom, že pořadí v soutěžích zůstanou platná. My jsme ale měli stejně už takový náskok, že by nás nikdo nedostihl. Kromě týmových úspěchů nás těší, že se Veronika Vašíčková a Tereza Němečková dostaly do širšího výběru žákovské reprezentace,“ vypočítává Rylich úspěchy v ženských složkách.

Břeclavští žáci si připsali velký úspěch před rokem, kdy dokonce vyhráli mistrovství republiky. Daní za úspěch však byl odchod tří nejlepších hráčů. „To je náš dlouhodobý osud. V Břeclavi nemáme sportovní gymnázium, a tak řada úspěšných hráčů i hráček odchází do větších měst. S odchodem opor se letos museli vyrovnat hlavně kadeti, přesto ale patřili v krajském přeboru do první výkonnostní trojky. U žáků jsme letos dali šanci mladším chlapcům, takže tam můžeme nějaké výraznější výsledky očekávat až nejdřív v příštím roce,“ tvrdí předseda klubu.

V letošní sezoně neměla Lokomotiva po dlouhé době družstvo žen, mělo by se však jednat pouze o výjimku. „Pět let jsme hráli první ligu, které jsme se nakonec vzdali z toho důvodu, že jsme chtěli, aby u nás hráli hlavně naše odchovankyně, a to by v takové soutěži už bylo složité. Krajský přebor je ale určitě v našich silách. Před rokem jsme jej nepřihlásili vzhledem k výjimečné situaci, kdy tři hráčky odešly na mateřskou dovolenou a další řešily pracovní povinnosti. Máme ale v plánu se do kraje opět přihlásit,“ slibuje Rylich.