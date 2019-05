Síly byly vyrovnané, a proto se dal předem očekávat velký boj mezi domácím týmem a jeho věčným stínem. Muselo být odehráno všech devět dvouher a až do posledního setu závěrečného duelu byl konečný úspěch na lékárnických vážkách.

Prapor Hodonína držela několikanásobná paralympijská vítězka a členka užší reprezentace žen Polska, tříbodová Natália Partyková. Ani jeden svůj zápas nevyhrála s lehkostí, ukázala ale technickou i taktickou vyzrálost a dokázala si postupně poradit s Karin Adámkovou (3:2), Vivien Ellö (3:1) i Danou Čechovou (3:1).

Čtvrtý bod domácích přidala již v úvodní sérii dlouholetá reprezentantka ČR Iveta Vacenovská, kterou pak vystřídala houževnatá obranářka Markéta Ševčíková. Ta stejně jako Bratejková zanechala velmi dobrý dojem, bodovat ale ani jedna z nich nedokázala. A to byl důvod, proč si první dílčí palmu vítězství z hodonínské herny odvezl vyrovnanější tým Břeclavi.

Obě reprezentantky ČR Karin Adámková i Dana Čechová bodovaly dvakrát a potvrdily tak svou klasu, dobře si i v prohraných duelech vedla Vivien Ellöová, která se v závěru v dramatickém boji s dravým mládím Bratejková vypnula k soustředěnému výkonu a přidala kýžený pátý bod MSK, znamenající vítězství 5:4 na půdě největšího rivala.

V průběhu utkání došlo k několika dramatickým zvratům. Adámková měla na Partykovou ve třetím setu pět setbolů (10:6 a 11:10), ve čtvrtém naopak odvrátila dva mečboly (8:10). Ellöová s Partykovou neproměnila tři setboly (v první sadě 10:8, ve čtvrté 10:9), Čechová se nechala v úvodu zaskočit obranářkou Ševčíkovou (1:7), otočila na 9:7, ale ještě musela odvracet setbol (9:10).

Obdobně se odvíjely téměř všechny dílčí duely, plné zvratů, ale i překrásných úderových výměn, které musely uspokojit všechny přítomné. Zvítězil sport, nedošlo k žádným nepřístojnostem. „Bylo to dílo kolektivu, zabraly všechny naše hráčky. Karin a Dana položily základ našeho úspěchu, ale musím pochválit i Vivien, která dnes podala po překonaném zranění svůj nejlepší výkon v průběhu celého play off. Je to dobrý vklad do pokračování finálové série, která bude pokračovat odvetou u nás v Břeclavi v pátek 24.května od 17:30 hod,“ komentoval úspěch žen MSK Gumotex Břeclav jejich kouč Petr Nedoma.

1.finále M-ČR: SKST Mart Hodonín Stavoimpex - MSK Gumotex Břeclav 4:5.

Bratejková – Čechová 0:3 (-5,-8,-8),Vacenovská – Ellöová 3:1 (9,-5,10,3), Partyková -Adámková 3:2 (-4,4,12,-10,6), M. Ševčíková – Čechová 0:3 (-11,-8,-2), Bratejková -Adámková 2:3 (-8,9,-7,3,-5), Partyková – Ellöová 3:1 (10,8,-9,10), M.Ševčíková – Adámková 1:3 (-7,9,-7,-6), Partyková – Čechová 3:1 (7,-9,8,7), Bratejková - Ellöová 2:3 (-12,8,-3,7,-6).

JAROSLAV HÝBNER