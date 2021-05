Budoucnost má dokázat, že nešlo o ojedinělý výsledek, nýbrž o první zastávku na Borbélyho „cestě k dokonalosti“. Ani to stříbro se nezrodilo náhodou. „I když jsme byli nováčci, většina kluků měla odehrané nějaké zápasy na evropské úrovni,“ vypravuje trenér. Navíc se ukázal mimořádný talent nadhazovače Jakuba Osičky. „Dorostl do věku, kdy mohl začít nastupovat,“ líčí slovenský stratég, jenž pracoval i s momentem překvapení. „Soupeři nepočítali s tím, že budeme tak komplexní.“ A dokázal si vyhlédnout vhodné posily. „Oba Novozélanďané nám hlavně mentálně moc pomohli,“ shrnuje.

Loni už Břeclav tolik nezářila, sezonu zakončila na šestém místě. „Zklamala mě nadstavba,“ neskrývá Borbély. Locos přitom základní část zvládli solidně. Do elitní skupiny postoupili z dělené páté příčky. „Bylo znát, že už s námi každý počítá. Upřímně, myslel jsem si, že to bude horší,“ přiznává kouč. Nadstavbu označí za výbuch. „Dodnes se snažím zanalyzovat, co se přesně stalo. V podstatě jsme zapomněli vyhrávat. Zklamali jsme ve dvou nejdůležitějších činnostech – nadhozu a útoku.“

Nejlepší trenér z před dvou let je zvyklý pracovat koncepčně. „Slibuji, že letos nebudu zlý. Nebudu řešit výsledky, pokud uvidím dobrou hru,“ vysvětluje Borbély, který chce klást důraz na správný softbalový růst talentovaných svěřenců. Za rok se jeho nároky na umístění radikálně změní. „Přijde čtvrtá sezona v extralize. Ta, kterou jsme si vysnili. Na rovinu říkám, že v ní očekávám úspěchy.“

Co říci k přípravě? Raději na ni zapomenout. „Už ani fotbalisté nemají, co potřebují,“ vzpomene Borbély protiepidemická opatření. „Kluci dělali sami kondici i silovou část. Trénovat na hřišti jsme začali ihned, jak jsme mohli vytvořit dvojice. Bez nich to nejde – alespoň jeden musí házet a druhý chytat,“ usměje se. Vrásky na tváři mu přidělaly poslední dny. „Přišli jsme o podstatného hráče. Jeho jméno zatím neprozradím. Věřím, že se situace uklidní a on se vrátí.“

Teď nicméně netuší, co od týmu čekat. „Možné zažijeme šok,“ připustí Borbély pár hodin před zahájením extraligy. Břeclavští přivítají v sobotu Radotín, o den později vyzvou v dalším dvojutkání loňské semifinalisty – Tempo Praha. „Pokud dopadne víkend 2:2, považuji to za úspěch,“ sdělí kouč.

Pro Locos prý budou zásadní především duely s Radotínem. „Nastaví nám zrcadlo. Pokud s ním dokážeme hrát vyrovnaně, případně dvakrát zvítězíme, můžeme si opět troufnout na první šestku. Když prohrajeme, čekají nás nejspíše boje ve spodní skupině o poslední dvě místa v play-off,“ míní trenér, jenž stojí za softbalovým boomem v Břeclavi. „Ve městě už o nás vědí. Zájem cítíme. Z úspěchů snad ještě něco vytěžíme. Minimálně dostaneme na hřiště více mládeže,“ přeje si Borbély.

Takový zkrátka je. Neřeší jen výsledky áčka, jde mu o blahobyt celých Locos.

JIŘÍ UHLÍŘ