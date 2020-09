První zářijový víkend byl ve znamení zahájení nového ročníku nejvyšší domácí soutěže stolních tenistek, extraligy.

Po nedokončené sezóně 2019-2020 má soutěž nezvyklý počet družstev (15), protože do ní postoupily všechny prvoligové celky, které měly teoretickou naději na postup. V první půli se utká tato patnáctka každý s každým, v odvetách bude pokračovat odděleně prvních osm a zbylých sedm družstev.

Již po prvních dvou kolech dochází k jisté polarizaci. S čistým štítem jsou zatím celky obhájce mistrovského titulu SKST Stavoimpex Hodonín A, vicemistra MSK Gumotex Břeclav ZFP Group, SK Dobré, SVS Hradec Králové A, ale i Hodonína B, který měl lehčí soupeře na úvod.

Celek MSK vstoupil do soutěže už bez Maďarky Vivien Ellöové, která řadu let měla výrazný podíl na úspěších Břeclavi. Novou tváři je mladá Slovenka Dominika Wiltschková , oporami zůstaly Dana Čechová a Karin Adámková, po dvou letech se do Břeclavi vrátila Aneta Širůčková-Kučerová.

CHYBÍ ZÁPASOVÁ PRAXE

Ženy MSK musely vydat maximum svých sil, aby zdolaly ambiciózní celek KST Ostrava, zatímco s Hodonínem C neměly žádnou velkou práci.

Utkání s Ostravou bylo nečekaně v úvodu vyrovnané, zlom nastal v sedmém zápasu, v němž Wiltschková zvládla pětisetový boj se zkušenější Vybíralovou. Adámková s Čechovou pak třísetovými výhrami dovedly celek MSK k opticky jasné výhře 6:3. „Cítím na sobě, jak mi po koronavirové pauze chybí zápasová praxe. To se na mém výkonu podepsalo,“ komentovala svůj výkon jednička celku, reprezentantka ČR Dana Čechová.

V duelu s mladým hodonínským celkem se skutečně bojovalo jen v zápasu Wliltschkové s Blechovou. Mladá Slovenka neproměnila ve třetím setu dva setboly, další dvě sady ale opanovala hru a zůstala neporažená jako její spoluhráčky Adámková a Širůčková.

JAROSLAV HÝBNER