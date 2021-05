Břeclavské stolní tenistky v prvním extraligovém čtvrtfinále porazily na domácích stolech celek MH Stolní tenis Ostrava 5:2.

Dana Čechová vybojovala v prvním čtvrtfinále důležitý třetí bod. | Foto: Jaroslav Odstrčilík

Vítězky základní části extraligy vstoupily do play-off úspěšně, i když to proti neoblíbenému soupeři z Ostravy neměly jednoduché. „Byla to vybojovaná výhra po delší odmlce bez soutěžení. Jsme teprve na začátku cesty k úspěchu v mistrovství republiky pro rok 2021,“ nechal se slyšet sportovní manažer oddílu Vít Ratajský.