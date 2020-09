Nejprve se Břeclavanky utkaly s hradeckou rezervou, což byla poměrně jednoznačná záležitost. První tým východočeského klubu však byl tvrdším oříškem. Povzbuzen výhrou 6:2 nad Moravským Krumlovem favoritovi statečně vzdoroval. Kvality soupeřek byly nad síly mladičké Masopustové, ale družstvo podržela zkušená dvojice Dana Čechová a Karina Adámková. Z nepříznivého stavu 0:2 se domácí hráčky oklepaly a nakonec uhájily těsnou výhru. Za stavu 5:4 rozhodla o konečném výsledku závěrečná čtyřhra.

MSK Gumotex Břeclav ZFP Group-SVS Hradec Králové B 6:1

Masopustová-Ducháčová 1:3 (-11,15,-4,-9), Adámková-Zoubková 3:0 (8,4,9), Čechová-Truněčková 3:0 (9,2,6), Adámková-Ducháčová 3:0 (9,3,4), Masopustová-Truněčková 3:1 (-7,4,5,6), Čechová-Zoubková 3:0 (6,4,6), Adámková-Truněčková 3:0 (5,7,0).

MSK Gumotex Břeclav ZFP Group-SVS Hradec Králové A 6:4

Masopustová-Stachova 0:3 (-6,-1,-5), Adámková-Jirásková 1:3 (-6,-5,12,-7), Čechová-Kubátová 3:2 (-10,7,11,-9,10), Adámková-Stachova 3:0 (5,10,9), Masopustová-Kubátová 0:3 (-2,-4,-3), Čechová-Jirásková 3:0 (8,2,4), Adámková-Kubátová 3:0 (5,7,2), Čechová-Stachova 3:0 (8,4,7), Masopustová-Jirásková 0:3 (-2,-5,-6), Adámková,Čechová-Kubátová,Stachova 3:2 (6,-8,-9,7,6).

„Pokračujeme v trendu zapojování mladých hráček do extraligového celku. Po čtrnáctileté Slovence Wiltschkové to nyní byla stejně mladá Masopustová. Díky vysoké herní kvalitě Čechové a Adámkové se to neodrazilo ve výsledku. V nejbližší době nás čeká boj o čelo tabulky, v sobotu od 15 hodin budeme hostit spolufavorita soutěže Stavoimpex Hodonín,“ řekl po vybojovaném vítězství nad Hradcem Králové sportovní manažer břeclavského klubu Vít Ratajský.

JAROSLAV HÝBNER