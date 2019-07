Břeclav, Baku – Ázerbájdžánské hlavní město Baku v těchto dnech hostí Evropský olympijský festival mládeže. Skvělého výsledku na něm dosáhl břeclavský atlet Oberndorfer. V závodě na 110 metrů překážek si vybojoval stříbrnou medaili.

Tomáš Oberndorfer, stříbrný medailsta z Baku | Foto: Český olympijský tým

„Byl jsem opravdu hodně nervózní, málem jsem se pozvracel. Pak jsem to ale nějak vydýchal, uklidnil se a už to bylo v pohodě,“ přiznal medailista. Z rovnováhy ho nevyvedl ani start z nepopulární osmé dráhy. „Konkurence byla moc silná, proto jsem si řekl, že si musím hledět jen svého. Jel jsem si tu svou lajnu tak, jak to mají třeba koně, kteří mají klapky na očích. A ono to klaplo,“ popsal po závodě Oberndorfer.