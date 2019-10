„Je to skvělé. Soustředili jsme se hlavně na sebe, zaměřovali se na útok a dařilo se nám také v obraně. Rád bych, aby v Ledenicích vznikla dynastie a nebylo to o jednom úspěchu,“ prohlásil Jaroslav Korčák, trenér Žraloků, kteří v letošním roce zvítězili také v domácím poháru.

Třetí finálový zápas byl ze všech nejvyrovnanější, nadhazovači dlouho nikoho nepouštěli na mety. Až ve čtvrté směně se dokázali prosadit Žraloci, kteří získali rozhodující dva body. O ně se postarali Petr Frejlach s Patrikem Kolkusem, kteří překonali obranu soupeře odpalem do vnitřního pole. Naopak břeclavští softbalisté se proti ledenickému nadhazovači Jaroslavu Breníkovi prosadit nedokázali. „Potvrdilo se, že tento poslední schod byl opravdu nejvyšší. Bojovali jsme proti nejlepšímu pálkařskému týmu,“ prohlásil Dušan Borbély, trenér týmu Locos Břeclav.

Hráči z Břeclavi se jako vůbec první nováček soutěže v historii probojovali až do finále. „Na tým jsem obrovsky hrdý. Po postupu do finále jsem dostal nespočet gratulací, zakladatelé z toho dokonce radostí brečeli. Chtěli jsem ale minimálně finálovou sérii prodloužit do čtvrtého utkání, které bychom odehráli doma,“ dodal Borbély z Locos Břeclav, který stojí na mladých odchovancích z bývalého skautského oddílu. „Průměrný věk našeho týmu je osmnáct let. V těch klucích je budoucnost českého softbalu,“ zdůraznil kouč.

Jiří Uhlíř