Pro atletiku je současná situace s řadou omezení hodně nepříjemná. Trénuje se pouze individuálně v limitovaných podmínkách, postupně se ruší naplánované soutěže a nikdo neví, kdy letní sezona vlastně začne. Jestli vůbec. Tyto problémy se dotýkají i atletů Lokomotivy Břeclav.

Zbyněk Chlumecký tráví na atletickém stadionu Lokomotivy nebo v přilehlé hale hodiny svého času. | Foto: DENÍK/Martin Daneš

Alespoň částečnou úlevou je otevření některých sportovišť, i když s omezeným počtem osob. „Výhodou je, že teď můžeme trénovat na dráze. Je to lepší, než jenom běhat v lese. Ale závodníci tam chodí po dvojicích, pořád to není ideální. A problematické je to i pro trenéry, kteří své svěřence nevidí v tréninku,“ říká Zbyněk Chlumecký, předseda oddílu TJ Lokomotiva Břeclav.