Po dvou měsících bez společného tréninku se sešli k suché přípravě mladí břeclavští krasobruslaři.

Mladí břeclavští krasobruslaři zahájili tento týden suchou přípravu. | Foto: David Korda

Dvacet talentovaných dětí ve věku od čtyř do šestnácti let se v tomto týdnu zapojilo do tréninku oddílu Kraso Břeclav. „I když věříme, že děti nějaký pohyb měly, tak dohnat dva měsíce bez tréninku nebude jednoduché. Doma se to úplně vykompenzovat nedá. Navíc bylo zrušeno několik naplánovaných závodů a testů, což je samozřejmě také nepříjemné,“ naznačuje komplikace způsobené pandemií koronaviru trenérka Mirka Myslivečková.