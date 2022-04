Výkony Locos ovšem nestojí jen na fenomenální dvojici. Rovněž George Harris patří do národního týmu, který v červnu ovládl mistrovství Evropy. Ten třenici mezi oběma špičkovými nadhazovači neočekává. „Jestli si mohu tipnout, tak se budou střídat po zápase. S tím, že jsou schopni toho druhého kdykoli plnohodnotně nahradit. Výhodou je i to, že třetí nadhazovač jsem já a v případě potřeby to pořádně roztočím,“ směje se dvaadvacetiletý softbalista, jenž pravidelně nastupuje na pozici zadáka.

Příchod Holobrádka, který si softbal zahrál i za velkou louží, dodal hráčům Locos sebevědomí. „Posílí nás na hřišti i v kabině, herně i lidsky,“ zdůrazňuje Harris. Navíc jde vlastně o návrat. Břeclavský odchovanec opustil klub proto, aby mohl nastupovat v extralize. S havlíčkobrodskými Hrochy si připsal vysněný titul a spěchal do míst, která důvěrně zná. „Už rok to viselo ve vzduchu. Michal s námi trénoval, bylo jen otázkou času, kdy k nám přestoupí,“ míní catcher. „Nejde o cizího hráče, vrátil se nám kamarád,“ doplňuje.

Zimní přípravu označil Harris za standardní. „Pár kluků studuje v Brně výšku a mají šanci u Draků trénovat v baseballovém centru,“ popisuje. Ostatní chodí trénovat v Břeclavi dvakrát týdně. „K tomu jde každý individuálně do posilovny. Bylo docela teplo, tak jsme mohli brzy pálit venku. Jsme připraveni nejlépe, jak jsme mohli,“ sděluje. Nějaké změny by se přece jen našly. Borci z Locos se zaměřili na pálku. „Trenér Borbély přišel s novým přístupem. Přijde mi, že nejen techniku odpalu, ale i vidění míčku mám mnohem lepší,“ pochvaluje si Harris, jenž si všiml zlepšení u poloviny týmu. Na přímou otázku, čím to je, ovšem odpoví vyhýbavě: „To je naše tajemství.“

O ambicích hovoří otevřeně, Břeclaváci je mají nejvyšší. „Jsme přesvědčeni, že zahrajeme lépe než loni, kdy jsme sice uhráli bronzovou placku, ale měli navíc. Nikdo nepochybuje o tom, že to letos bude zlato,“ líčí sebevědomě Harris. K jeho tvrzení ho opravňuje nejen hvězdná posila a vyzrálý kádr, ale i osoba kouče Dušana Borbélyho. „Nedokážu si představit, že by ho někdo nahradil. S každým jedná individuálně, řeší s námi i věci, které se netočí kolem softbalu. Jednou je trenér, jednou mentor, jednou táta celého áčka,“ oceňuje Harris.

Pokud by hráčům Locos teklo do bot, mohou se spolehnout na vynikající fanoušky. „Na to, jak je Břeclav malé město, chodí jich hodně,” děkuje catcher. Nejvíce diváků logicky dorazilo v první sezoně na finále. „Je jen na nás ho zopakovat. Jestli se to podaří, věřím, že bude lidí ještě více než posledně,“ dodává odhodlaně Harris.