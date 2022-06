Z pohledu břeclavského fanouška byl nejočekávanější hlavní závod mužů, kde hájil břeclavské barvy Aleš Pospíšil ve společenství s veslaři z pražského Hamru.Po rozjížďkách, kdy měla právě tato loď nejrychlejší čas a porazila s náskokem loď ČVK Praha, kde byl veslovodem břeclavský odchovanec a olympionik z Ria Lukáš Helešic, byla tato posádka mírným favoritem. "Startovat v hlavním závodě před televizními kamery je čest pro každého veslaře. Závod byl velmi vyhecovaný, navíc to byl můj první start v hlavním závodě mužů a zrovna proti Lukášovi. Po startu až do slavné zatáčky byly lodě Slavie a ČVK Praha na stejné úrovni jako my. Po zatáčce si všechny lodě dávaly nástup, který nejlépe vyšel vítězné Slavii. Ta před cílem ještě náskok mírně navýšila." popsal závod stříbrný Pospíšil.