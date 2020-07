Vzhledem k velkému počtu přihlášených lodí museli skifaři i skifařky, jejichž závod byl sloučen se závodem dvojek žen, nejdříve absolvovat jízdy na čas startované intervalově, po kterých následovaly rozjížďky, semifinále a finále. Dvojky mužů se musely vypořádat s rozjížďkami, opravnými jízdami a finále.

Během dvou náročných dní se dařilo sourozencům Nedělovým, kteří kontrolní závody završili startem ve finále A, tedy mezi šesti, respektive sedmi nejrychlejšími loděmi.

Dalibor si spolu se svým parťákem z Dukly Praha Štěpánem Kellerem dovesloval pro celkové třetí místo, v kategorii do 23 let byli druzí. „I když jsme pomýšleli na vítězství, můžeme být se svým výkonem v konkurenci dalších deseti lodí lodí spokojeni,“ poznamenal Neděla.

Jeho sestra Markéta Nedělová v semifinále projela cílem jako čtvrtá a dle postupového klíče by to pro ni mělo znamenat start ve finále B, ale ústřední trenér reprezentace jí umožnil start ve finále A. To proto, že závody skifařek byly sloučeny se závodem dvojek žen a navíc měla od dalších nepostupujících lodí velký odstup. Možnost startu v netradičně sedmičlenném finále břeclavská veslařka alespoň částečně proměnila v úspěch, když skončila celkově šestá, tedy jako pátá skifařka.

Kontrolní závody se bohužel vůbec nevydařily Aleši Pospíšilovi, startujícímu na skifu. Z jízdy na čas se mu nepodařilo postoupit do dalších bojů a ve finále E pak uzavřel výsledkovou listinu.

Veslaři nyní čekají na výsledek rokování trenérů, kteří určí, jaké reprezentační posádky usednou do lodí pro letošní mistrovství Evropy seniorů a závodníků do 23 let.