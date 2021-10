Mistrovství České republiky družstev zahájili Břeclavané podobně úspěšně jako sprinty. Všem posádkám SVK se totiž podařilo postoupit z rozjížděk do bojů o cenné kovy. A po finálovém dni se břeclavští závodníci opět nevraceli z prázdnou – medailemi byli dekorování celkem třikrát. Tentokrát se jim dařilo převážně v nepárových disciplínách.

Dorostencům Alexi Novákovi (skif), Marku Husaříkovi a Martinu Rejdovi (dvojskif), ani Adamovi Jurčíkovi na skifu se do finále z rozjížděk nepodařilo probojovat.

Další stříbro do naší sbírky přidal Adam Jurčík v závodě dvojskifů mužů lehkých vah. O všechny bronzy se pak postarala Markéta Nedělová. Vybojovala je na dvojskifu, dvojce a osmě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.