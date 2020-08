Vzhledem k letošní omezené nabídce závodů využili veslaři SVK Břeclav mimořádnou možnost a zúčastnili se Mistrovství oblasti Vltava, které se konalo v Třeboni. Tento závod byl velmi dobře obsazen, neboť se ho zúčastnili kluby z Čech, Moravy, Slovenska a Rakouska. Břeclavští veslaři těmito závody zakončili sportovní kemp, který probíhal celý minulý týden právě v Třeboni a umožnil jim intenzivně trénovat na mistrovské dráze pro 6 lodí.

Dalibor Neděla ovládl v Třeboni závod ve skifu. | Foto: Josef Akai

Ze sobotních rozjížděk postoupila většina břeclavských posádek přímo do finále „A“ mezi ty nejlepší veslaře. V neděli při finálových závodech se potom nejlépe dařilo Daliborovi Nedělovi. Vyhrál suverénně závod na skifu v kategorii mužů v mezinárodní konkurenci, a to přes to, že se letos v tréninku více věnoval jiné disciplíně a to dvojce.