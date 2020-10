Hned v prvním závodu dne si břeclavští veslaři na krk pověsili medaile, a to dokonce dvě. Adam Jurčík s Lukášem Nešporem na dvojskifu mužů lehkých vah vybojovali bronz, v kategorii do 23 let pak byli dekorováni stříbrem.

Starší žákyně Gabriela Snopková dojela ve finále A skifů na 6. místě. I to je ale v konkurenci 22 lodí moc hezký výsledek. A nakonec domů s prázdnou neodjela. Spolu s kamarádkami z Olomouce si na párové čtyřce doveslovala pro bronz.

Párová čtyřka mužů ve složení Dalibor Neděla, Aleš Pospíšil, Adam Jurčík a Lukáš Nešpor si v napínavém závodě dojela na párové čtyřce pro bronz. Po velmi dlouhé době si tak „párovka“ mužů složená čistě z břeclavských veslařů odvážela z mistrovství republiky medaili.

O velkou senzaci se pak postaral Dalibor Neděla v závodě skifu mužů. „V polovině se zdál závod už ztracený, Dalibor ale nabral druhý dech a postupně se propracoval na třetí příčku. S tím se ale nespokojil a neuvěřitelným finišem se v posledních 150 metrech dostal i před zbylé dva soupeře, mimo jiné stříbrného medailistu z Olympiády v Aténách Davida Jirku, a stal se mistrem republiky. A to dokonce dvojnásobným, protože zlatou medaili si na krk pověsil i za vítězství v kategorii do 23 let,“ popsal průběh závodu trenér Josef Akai. Při druhém dekorování se k Daliborovi připojil také Aleš Pospíšil, který mezi muži do 23 let získal bronz, celkově skončil pátý.

Dařilo se i nejmladším členům břeclavského oddílu. Ve velmi těsném závodě dvojskifů mladších žáků si Jiří Třináctý s Lukášem Kašíkem doveslovali pro stříbro. Od zlata je přitom dělilo pouhých pět desetin sekundy. Pro břeclavské barvy úspěšný den zakončil další medailí do své sbírky Lukáš Kašík. Na skifu si dojel mezi mladšími žáky do 12 let pro bronz.

Kromě zmiňovaných medailistů Slovácký veslařský klub na mistrovství republiky reprezentovali ještě starší žáci bratři Zaliberovi a Martin Rejda. Denis Zalibera skončil na skifu ve finále C pátý, celkově tedy sedmnáctý, spolu s bratrem Františem pak na dvojskifu ve finále C zvítězili, patří jim proto konečná třináctá příčka. Martinu Rejdovi se na skifu nepodařilo ze sobotních rozjížděk postoupit do dalších bojů.

O nadcházejícím víkendu čeká veslaře v Račicích další mistrovství republiky, tentokrát dorostu a juniorů, a i zde bude mít Slovácký veslařský klub několik „želízek v ohni“.

MARKÉTA NEDĚLOVÁ