Lednice - Centrem softbalu na jižní Moravě se pro tento víkend stala Lednice. Již po čtvrté se na tamní hřiště představila pětice týmů, aby poměřily síly v Lázeňském turnaji.

Po šesti sobotních zápasech bylo jasné, že se do finále probojují hráči Chomutova. Avšak nechybělo málo, a mohli to být domácí softbalisté. „Byli jsme také blízko přímého postupu. Právě s Chomutovem, který na pálce dohrával zápas, jsme vedli o jeden bod, vyautovali jsme dva pálkaře, ale soupeř obsadil všechny mety,“ hlásil trenér Stanislav Straškrába. A Severočeši z této situace přidali dva body, domácí byli hodně zklamaní.

Po prvním dni měli všechny týmy kromě Chomutova jedno vítězství. Šanci na semifinále měla Opava, Plzeň i Lednice, týmu Spectra Praha se kvůli vysoké porážce od domácích 21 : 6 tyto starosti netýkaly.

V neděli se nejprve se střetla Lednice s Plzní. Byl to vyrovnaný boj, ve kterém si domácí vítězstvím vybojovali semifinálovou účast. Druhým semifinalistou byl celek z Opavy.

Boj o finále začali lépe Opavští, ledničtí pálkaři nenašli recept na soupeřova nadhazovače, a tak nakonec obsadili celkové třetí místo. Ve finále byli opět úspěšnější Opavští a odjeli do Slezska s největším pohárem.

„Odehráli jsme pět kvalitních utkání a celkové třetí místo je to, co jsem předpokládal. Naším hlavním cílem bylo rozehrát a sehrát se před podzimní částí ligy. To se nám určitě podařilo,“ tvářil se spokojeně trenér lednických softbalistů.