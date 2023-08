Češi nestačili na Švédy, přesto postupují. V semifinále narazí na Finsko

Česká hokejová reprezentace do osmnácti let ve středečním posledním utkání základní skupiny na Hlinka-Gretzky Cupu v Břeclavi podlehla Švédsku 2:4. Ani porážka však přepřekazila domácímu týmu postup do semifinále, v němž v pátek narazí na Finsko.

Čeští reprezentanti do osmnácti let (v bílém) podlehli Švédsku 2:4. | Foto: David Korda