„Chceme se dostat do finále A a prolomit prokletí čtvrtých míst,“ vzpomněl Jakub Podrazil na smolné období let 2015 – 2017, kdy na šampionátech třikrát dojeli těsně pod stupni vítězů. „Nedávno jsme vyhráli regatu v Duisburgu, a tak máme určité srovnání a představu, ale první velká konfrontace přijde až teď. Jsme zdraví a máme do toho chuť,“ vykládal bojovně Lukáš Helešic.

Veslařský ráj

Lucernské jezero Rotsee je všeobecně považované za veslařský ráj. Oblíbené je kvůli tomu, že tam zpravidla nefouká vítr a veslaře neohrožují nepříjemné vlny. Podle předpovědi počasí má být při ME okolo dvaceti stupňů. To je podle svěřenců trenéra Milana Dolečka staršího pro veslaře výhodnější, než kdyby tam panovaly třicítky.

„Pláže jezera by byly obložené koupajícími lidmi, a to není právě ideální,“ poukázal Podrazil. „Před třemi roky jsme v Lucernu vyhráli olympijskou dokvalifikaci a zajistili si účast v Riu. To byl asi nejlepší závod, co jsem kdy jel. Vracíme se tam vždycky rádi,“ doplnil Helešic.

Trable veslovoda Podrazila z Plovdivu, kdy nestačil tempu parťáka, jsou pryč. „Ukázalo se, že nešlo o zdravotní problém, ale spíš o přetrénovanost z vysokohorské přípravy. V Livignu jsem se na biku naháněl se Sýňou (skifařem Ondřejem Synkem – pozn. red.), pak jsme jeli na vodě těžké tréninky a všechno se asi nasčítalo. Tělo prostě řeklo dost,“ vyprávěl loňský mistr světa na veslařském trenažeru.

V tréninku se nezávodí

„Bylo to pro nás poučení. Teď jsem o rok starší a rozumnější. Už si budu dobře pamatovat, že v trénincích je blbost závodit. Jsou od toho, abych nabral sílu, ale i hodně odpočíval a pak správně vyladil formu na závody,“ pokyvoval hlavou otec dvouměsíční dcery.

Letošní sezona je důležitá pro olympijské hry 2020 v Tokiu. Česká dvojka proto přikládá velkou pozornost mistrovství světa, které se koncem srpna uskuteční v rakouském Ottensheimu.

„Bude to nejdůležitější bod sezony. Klíč se sice nezdá příliš těžký. Je potřeba skončit do jedenáctého místa, ale nesmíme se tím příliš zabývat a oprostit se od nervozity. Měli bychom to jasně dát, jenže se na to nedá spoléhat. Musíme postoupit do šestičlenného finále A,“ dodal háček posádky Helešic.