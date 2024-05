OBRAZEM: Čokoládová tretra v Břeclavi. Kdo postoupil na Zlatou tretru v Ostravě?

Několik desítek závodníků se zúčastnilo břeclavské Čokoládové tretry. Běžecký závod pro děti od šesti do jedenácti let je kvalifikací na Zlatou tretru v Ostravě. „Z každé kategorie postupují první tři závodníci do semifinále, které se koná v Ostravě 27. května, tedy den před Zlatou tretrou,“ řekl ředitel závodu Zbyněk Chlumecký.

Břeclav hostila atletický závod Čokoládová tretra. | Foto: David Korda