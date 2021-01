S téměř ročním zpožděním a místo Moskvy v Lisabonu bude stolní tenistka Karin Adámková bojovat o svoji první olympiádu. Z evropské kvalifikace, která proběhne 10.-14. února v Portugalsku, si účast v Tokiu zajistí jen nejlepší čtveřice hráček.

Pro Karin Adámkovou by byla účast na olympiádě vrcholem kariéry. | Foto: www.ping-pong.cz

Na kvalifikaci nebudou startovat stolní tenistky ze států, které si už zajistily olympijskou účast v soutěži družstev (z Evropy to jsou Německo, Rakousko, Maďarsko, Polsko a Rumunsko) a také finalistky posledních Evropských her - naturalizované Číňanky Fu Yu a Ni Xialian, reprezentující Portugalsko, resp. Lucembursko. I tak bude ale konkurence velká a cesta do Tokia složitá. "Určitě nepatřím k favoritkám na postup, ale budu bojovat. Postup na olympiádu by byl určitě vrcholem mé dosavadní kariéry. Boj o čtyřku bude ale složitý, zvlášť když za některé evropské země startují silné Asiatky," uvědomuje si Karin Adámková, jíž patří na aktuálním světovém žebříčku 109. příčka.