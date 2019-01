Břeclav – Cyklistika v Břeclavi patřila k nejúspěšnějším sportům. První cyklistické závody se tady konaly již ve 30. létech minulého století, ale spíše příležitostně při sportovních slavnostech.

Ilustrační | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

První záznamy o organizované cyklistice nacházíme v roce 1949, kdy cyklistický nadšenec Vojtěch Trpělka přivedl několik cyklistů do oddílu Fatra Břeclav (později Gumotex). Již v příštím roce je hlavním organizátorem prvních závodů v Břeclavi na silničním okruhu nedaleko nádraží 13. srpna 1950.



Oddíl se pak stěhoval do Slovanu a Sokola Komunální služby Břeclav, v roce 1953 definitivně zakotvil v Lokomotivě. V této době se dařilo živelné cyklistice. Poblíž současného Gumotexu se scházela skupina chlapců, kteří mezi sebou sváděli denně líté boje v ulicích. Později se dění přesouvá na silnici kolem parku u nádraží. Několik chlapců se pak zapojilo do oddílu.



Od roku 1954 byl v oddíle předsedou Josef Ondráš, činnost však závisela na mladém agilním Milanu Bolečkovi. Oddíl měl tehdy již 17 členů.



Úspěchy, především u dorostu a žactvu, se začínají projevovat na začátku 60. let i mistrovskými tituly Čekoslovenska. Přechod mezi dospělé spojený s odchodem na vojnu znamená pro většinu odchod do armádních celků v Brně, Dubnici a Bratislavě.



Mezi nejznámějšími byli například Ivan Kučírek, trojnásobný mistr světa v tandemech na dráze Milan Puzrla startoval na trojích olympijských hrách 1968, 1972 a 1976 a na několika mistrovstvích světa. Několik dalších startovalo například v Závodě míru a na významných světových závodech, stali se mnohokrát mistry Československa.



Dobře si pamatujeme jména František Kališ, Jiří Bartolšic, Luděk Mráz, Jaromír Fridrich, Jan Roháč, předčasně zesnulý Dušan Balga, Petr Herman či Petr Šesták.



Škoda, že začátek třetího milenia je v Břeclavi bez cyklistiky, stále se nedovedli najít nadšenci, kteří by obnovili slávu břeclavské cyklistiky.