Hustopeče - Patnáctý ročník Hustopečského skákání přiláká i letos světové a české atletické hvězdy. Přijďte je povzbudit 31. ledna a 1. února 2014.

Dimitrik Alexej na Hustopečském skákání. | Foto: DENÍK

Hlavní hvězdou letošního ročníku Hustopečského skákání bude Katar Mutaz Essa Barším, který má bronz z olympijských her 2012 v Londýně a stříbro z mistrovství světa 2013. Je i hlavním favoritem prvenství v seriálu.

K jeho největším soupeřům budou patřit bahamští skokané Donald Thomas (mistr světa 2007, osobní rekord 235 cm, byl šestý na mistrovství světa 2013) a Trevor Barry (bronzový ze světového šampionátu 2011, osobní rekord 232 cm). Samozřejmě nebude chybět ani nejlepší český skokan Jaroslav Bába.

V ženské kategorii bude potom hlavní favoritkou Švédka Emma Greenová-Tregarová. Loni se na Moravské výškařské tour ukázala jako čtvrtá v Hustopečích a třetí v Třinci a poté získala bronz na halovém mistrovství Evropy doma v Göteborgu. V létě skončila pátá na mistrovství světa v Moskvě se sezonním maximem 197 cm a boj o bronz prohrála pouze na pokusy.

Moravská tour je tradičně také místem, kde se do světové atletiky odrážejí nastupující jména. Nováčkem bude Řek Adonios Mastoras, který uplynulou zimu překvapil čtvrtým místem na halovém evropském šampionátu v Göteborgu (osobní rekord 229 cm) a v létě vybojoval bronz na mistrovství Evropy do 22 let ve Finsku.

V ženské soutěži bude jménem pro budoucnost mladičká Ruska Irina Ilievová, která v sedmnácti letech skočila v letošním roce 189 cm a očekává se, že se bude zlepšovat.

Ambasadorkou Hustopečského skákání se pro letošní rok stane mistryně světa v trojskoku a čerstvě populární tanečnice Šárka Kašpárková. Ve čtvrtek 30. ledna bude mít v Hustopečích autogramiádu.

Moravská výškařská tour a s ní i Hustopečské skákání si drží pozici nejvýznamnějšího halového výškařského podniku roku u nás. S nadšením na něj vzpomíná například bývalý český atlet výškař Tomáš Janků.

„Na mítincích v Hustopečích a v Třinci je nezapomenutelná atmosféra, kterou nikde jinde na závodech nezažijete. Diváci sedí na dosah ruky a svým povzbuzováním a blízkostí vás nesou výš a výš," popsal Janků.

Přijďte zažít neopakovatelnou atmosféru závodů i vy. Mimo hlavní soutěže mužů a žen se připravují i klasické doprovodné soutěže mládeže. Tradiční bude i pokrytí Českou televizí, která nabídne ze závodů souhrnné záznamy.

Hustopečské skákání je součástí Moravské výškařské tour, která v roce 2014 slaví 10. výročí. Druhým závodem výškařské tour je Beskydská laťka v Třinci, která letos připadá na 29. ledna 2014.

JANA LANGOVÁ