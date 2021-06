Musela si počkat až na červnový žebříček. Pohled do tabulky jí ale dodal klid a definitivní jistotu. Česká stolní tenistka Hana Matelová je 51. hráčkou světa a věděla už před evropskou i světovou kvalifikací, že jí postavení v hodnocení dvouhry ITTF bude k účasti na olympijských hrách v Tokiu stačit. „Nemohlo mi to utéct,“ tušila správně jankovická rodačka.

Stolní tenistka Hana Matelová se díky postavení v žebříčku ITTF kvalifikovala na olympiádu do Tokia. | Foto: www.ping-pong.cz

Z účasti na druhé olympiádě v řadě má velkou radost. „Jsem ráda, že to vyšlo, protože se na to čekalo strašně dlouho, ale věděla jsem, že to tak bude. Jsem ráda, že je to oficiální,“ prohlásila na svazovém webu.