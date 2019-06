Dračí lodě bojovaly s bouří. Dvě rozjížďky byly zrušeny

Břeclav – Tento závod, pořádaný Slováckým veslařským klubem, je určen pro amatérské týmy. Tedy pro takové týmy, které si dračí lodě většinou vyzkouší jen jednou do roka, a to bez předchozích tréninků. To ovšem neznamená, že to závodníci na vodě neumí, právě naopak. I profesionálové z řad pořadatelů jsou překvapeni dovedností a výkonností těchto týmů. Není se co divit, protože většina z 27 zúčastněných lodí nejela tento závod poprvé.

Ilustrační foto. | Foto: Redakce

Výsledky:

• Závod na 200 m pro týmy přátel: 1. Pinkalovi draci, 2. Eragonovi jezdci, 3. STG Břeclav.

• Závod na 200 m pro firemní týmy: 1. Fosfa Energomani, 2. OTIS, 3. ALCA.

• Závod na 1000 m: 1. OTIS, 2. Černá perla, 3. ALCA.

• Nejlepším dívčím týmem byly Dračice z Alca plastu. Letošní Břeclavský drak byl trochu ovlivněn nepříznivým počasím. Nejprve se přehnala krátká bouře, která závody asi na půl hodiny přerušila právě před zajímavým finále na 200 metrů. Podruhé museli dokonce pořadatelé kvůli blížící se bouři závody zkrátit, a tak měl závod na jeden kilometr o dvě rozjížďky méně. „Náš tým se na kilometrovou trať moc těšil, protože jsme byli velkými favority na vítězství. Ale dračí lodě jsou sport v přírodě u vody a s těmito rozmary počasí musí všichni počítat. Takže příští rok to snad bude jiné a my zase vyhrajeme," uvedl Josef Akai, kapitán posádky Pinkalovi draci, kteří byli mezi těmi týmy, co o svoji jízdu přišli. SLÁVKA KOUŘILOVÁ

Autor: Antonín Zabloudil