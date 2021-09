Dráhařka Jaborníkova získala čtyři domácí zlata, radost má z titulu s amatérkou

Už to tak většinou bývá. Co ženy tak prestižně nevnímají, muži po tom lační. To platí také o dresu pro mistra republiky v dráhové cyklistice. Na brněnském velodromu se rozdávaly ve sprinterských disciplínách a o něco větší rivalita panovala mezi muži brněnské Dukly. „Ta prestiž u nás v týmu funguje docela dobře,“ pokyvoval český reprezentant Tomáš Bábek.

V individuálních disciplínách sebrala tři domácí tituly Veronika Jaborníková (uprostřed), v týmovém sprintu slavila zlato se Sárou Kaňkovskou (vlevo) a Zuzanou Rychnovskou. | Foto: Dukla Brno

Na domácím velodromu přidal do sbírky tituly ve sprintu, pevném kilometru a týmovém sprintu spolu s Dominikem Topinkou a Martinem Čechmanem. „Konečně počet titulů překročil můj věk, už jich mám třicet pět," usmál se čtyřiatřicetiletý dráhař. Na nejvyšším stupni nestál pouze v keirinu, kde bral zlatou medaili Jiří Janošek, který v brněnské Dukle končí. „Chtěl jsem mu při jeho loučení trochu pomoci, což se podařilo. Měl jsem radost z jeho vítězství," poznamenal dvojnásobný medailista z mistrovství světa Bábek. To ženy měly jen jednu vládkyni. Všechny čtyři sprinterské disciplíny vyhrála Veronika Jaborníková z Dukly Brno. „Je to samozřejmě hezké, minulý rok jsem neměla titul z pětistovky, teď jsem získala všechny. Ale mistrovství beru jako součást tréninku," sdělila břeclavská rodačka. Její největší soupeřka je tradičně týmová parťačka Sára Kaňkovská, kterou ve sprintu, keirinu i v závodě na 500 metrů s pevným startem porazila. „Sára teď nějakou dobu netrénovala, měla pauzu. Minulý i předminulý rok to bylo jiné, to jsme jezdily fakt vyrovnané jízdy," porovnávala Jaborníková. Obě brněnské dráhařky získaly také domácí titul v týmovém sprintu, v němž je doplnila amatérka Zuzana Rychnovská, členka Akademie dráhové cyklistiky Tomáše Bábka a Robina Wagnera. „Byly jsme fakt rády, že s námi někdo jel, jinak bychom nestartovaly. Hlavně měla radost Zuzka, což bylo hezké," usmála se Jaborníková. Dvojnásobná matka Rychnovská navíc přidala bronz v keirinu a na pět set metrů. „Pro ni to byl velice dojemný zážitek, navíc s holkama jela relativně vyrovnaně. Viděli jsme na ní absolutní nadšení," uvedl její mentor Bábek. Z Akademie dráhové cyklistiky startovalo na mistrovství republiky dalších šest jezdců, kteří složili dva týmové sprinty, ale skončili pod stupni vítězů. „Ani jsme nevěděli, že mohou startovat, takže jsme je obvolávali na poslední chvíli, přijeli bez přípravy. Jenže dorazili i dva amatéři z Kovo Praha, kteří si vzali na pomoc našeho maséra Fantiče (bývalý závodník Jiří Fanta – pozn. red) a díky tomu porazili oba naše týmy. Špatně jsme je složili, kdybychom to udělali jinak, podle mě by kluci jeli skvěle a kováky porazili, ale i tak si to hrozně užili," líčil Bábek.