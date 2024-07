Souboje o domácí tituly jsou takřka výhradně záležitostí tohoto oddílu, protože právě ten tvoří základ české reprezentace. Bohuslávek obhájil tituly ve sprintu jednotlivců, keirinu a týmovém sprintu. „Mistrovský dres se vždycky počítá, rozdali jsme si to dobře mezi sebou s klukama, s nimiž trénujeme. Byly tam i nějaké kontakty, nedali jsme si nic zadarmo,“ uvedl Bohuslávek.

Ve sprintu i keirinu ho na pódium doprovodili jako druhý Dominik Topinka a třetí Jakub Malášek. Společně také ovládli týmový sprint. Pouze závod na kilometr s pevným startem vyhrál Topinka před Maláškem, Bohuslávek bral bronz. „Nejtěsnější to bylo ve sprintu, kde jsme využili celou škálu jízd, ve finále jsme jeli třetí rozhodující,“ popsal.

Po mistrovství republiky mají dráhoví cyklisté Dukly Brno dva týdny volno, pak se naplno vrhnou do přípravy na mistrovství světa, které se v dánské Kodani koná v půlce října. Na olympijské hry v Paříži si sprinteři místo nevyjeli. „Většinou je to tak, že po olympiádě už nejedou všichni závodníci na mistrovství světa, ale konkurence bude i tak dost velká. Nějaký úspěch by se mohl dostavit, když se nám povede dobře, takže se těšíme. Aktuálně vyjíždím druhé místo do sprintu, pojedeme pár menších závodů, abych přidal nějaké body,“ poznamenal Bohuslávek.

Veronika Jaborníková ovládla domácí šampionát ve sprintu jednotlivkyň, keirinu a závodě na 500 metrů s pevným startem. Druhá skončila pokaždé její sestra Anna, třetí Sára Kateřina Peterková. V týmovém sprintu žen slavily zlato Anna Jaborníková a Peterková spolu s Michaelou Poulovou. Veronika Jaborníková dojela s Elen Lazarovou a Karolínou Richterovou druhá.