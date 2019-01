Břeclav – Má za sebou rozpačitý rok. Veslař z Břeclavi Lukáš Helešic v uplynulé sezoně s parťákem Jakubem Podrazilem ovládli celkové pořadí Světového poháru v disciplíně dvojka bez kormidelníka, na mistrovství světa ale nadějná dvojice formu nepotvrdila a brala jen sedmé místo. „Byli jsme hodně zklamaní, ale o to vetší motivaci máme do další sezony,“ burcuje rodák v Valtic.

Jak na celkový triumf ve Světovém poháru s odstupem času pohlížíte?

Jde o náš nejlepší společný výsledek. Doufám, že na něj příští rok navážeme dalšími úspěchy a nebude to jen o pár závodech, které nám vyšly. Chceme potvrdit formu, kterou jsme měli loni na jaře, a uspět na mistrovství světa.



Jste první česká dvojice, která v disciplíně dvojka bez kormidelníka ve Světovém poháru tak uspěla. Umocnilo to radost z úspěchu?

Určitě. Navázali jsme na Ondru Synka, který už spoustu let dominuje na skifu. Jsme rádi, že už to není jen o něm, ale dokázali jsme ho alespoň maličko napodobit.

Co stálo za povedeným vstupem do sezony, kdy jste urvali medaile ve všech závodech Světového poháru?

Klíčové bylo, že jsme si před startem sezony s Kubou vyměnili pozice. Posunul jsem se na háčka a Jakub na stroka (veslovod – pozn. red.). Stříbro v prvním kole Světového poháru bylo příjemné překvapení. Zároveň ale závazek do další práce. Když nám vyšel i druhý závod, ve kterém jsme předjeli aktuální mistry světa bratry Sinkovičovi, potvrdili jsme si, že jsme se vydali správnou cestou.

Jak jste si na pozici háčka zvykal?

Nebylo to náročné, teď mám lehčí práci. Vepředu je vše na vás, udáváte tempo, hlídáte směr. O to všechno jsem přišel. Můžu se díky tomu soustředit jen na Kubovu práci a okopírovat ji na druhou stranu. Kubovi se práce naopak ztížila, ale popasoval se s tím skvěle. Je vetší, silnější a místo na stroku mu umožňuje plně využít všechny přednosti. Na háčku naopak musím dominovat v technice, což snad zvládám.



Jaký to byl pocit, když jste poprvé v kariéře triumfovali v závodě Světového poháru?

Neskutečný, v první chvíli jsem tomu ani nevěřil. Když jsme v cíli protrhli pomyslnou pásku, měl jsem strašně zvláštní pocity. Vždycky, když urveme kvalitní výsledek, jde o novou motivaci do další práce. Nejdůležitější je neusnout na vavřínech.



Pomýšleli jste po druhém úspěšném závodě na celkové prvenství v poháru?

Nepřipouštěli jsme si to. Po dvou kolech jsme byli na stejných bodech jako bratři Sinkovičovi, kterým ale vinou zranění nevyšel poslední závod Světového poháru. Po semifinále jsme tak věděli, že celkové pořadí ovládneme. Nechtěli jsme se na to ale upínat. Cíl byl skončit na bedně i v posledním závodě, což se povedlo. Dostali jsme pak plaketu pro vítěze Světového poháru, ale důležitější pro nás bylo třetí místo v samostatném závodě.



Posbírali jste po triumfu hodně gratulací?

Spoustu. Vždycky, když vyjde nějaký výsledek, tak je ohlas mnohem větší než při neúspěchu. Na druhou stranu, i když se něco nepovede, ozve se rodina nebo přátelé, kteří nás podpoří. Dlouho po závodě jsme sbírali gratulace. Lidé ve světě si nás ale zapamatovali spíš jako ty, co předjeli bratry Sinkoviče, což mě pobavilo. Předjeli jsme je letos jako jediní. Neříkám, že to není příjemné, ale lepší by bylo, kdyby nás znali třeba jako medailisty z mistrovství světa, což je nás cíl do příštího roku.

Na mistrovství světa v bulharském Plovdivu jste brali až sedmé místo. Šlo po úspěšném pohárovém tažení o velké zklamání?

Ano. Nepovedl se nám semifinálový závod, který je vždy nejtěžší. Za půlkou závodu se u Kuby projevil zdravotní problém a bohužel to nevyšlo. Zdraví má ale člověk jen jedno. Naštěstí se dal do pořádku a nakonec jsme urvali alespoň sedmé místo.



Máte o to větší motivaci do nadcházející sezony?

Stoprocentně. Momentálně absolvujeme zimní přípravu a motivace je přežít ji. Pořád jsme jen na trenažéru, kde koukáme do displeje a šlapeme na místě. To je někdy na hlavu. Už se těším na vodu, začneme pravděpodobně v březnu. Přechod je vždy těžkopádný, ale věřím, že to půjde od prvního tréninku jen nahoru.



Jak náročná bude cesta za druhou účastí pod pěti kruhy?

Začneme stejně jako letos. Čekají nás tři kola Světového poháru, mistrovství Evropy a mistrovství světa. Světový šampionát je letos později než loni a je před ním čas na kvalitní přípravu. Doufám, že na něj pojedeme s čistou hlavou pro kvalitní výsledky.



Oddechl jste si od drilu alespoň o Vánocích?

Snažil jsem se vánočním svátkům vyhnout, nakonec mě však neminuly. Trávil jsem Štědrý den s rodinou v Břeclavi, přesto jsem ranní trénink nevynechal. Přes svátky je náročnější donutit se k tréninku. Letos jsem to zvládl velmi dobře. Ani jsem se moc nepřejedl.



Bez jakého jídla se o svátcích neobejdete?

Miluju sladké. Cukroví u mě absolutně vede. Když jsem na návštěvě a postaví přede mě mísu s cukrovím, jsem v pasti a všechno sním.



Co si na začátku roku přejete do následující sezony?

Nominovat se na olympijské hry a navázat na letošní výsledky. Zůstat na medailích a uspět na mistrovství světa. Vše máme ve svých rukou.