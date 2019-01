Břeclav - Jedno povinné vítězství a může se slavit. Takový úkol byl postaven před volejbalové kadetky Duhovky Břeclav v jejich nedělních zápasech proti Šanovu.

Ilustrační foto | Foto: Zdeněk Plachý

V případě úspěchu by si dvě kola před koncem zajistily vítězství v jihomoravském přeboru a především přímý postup do první ligy.

Doma měly se Šanovem velmi malé potíže a s přehledem jej porazily v obou ze zápasů.

Ten první byl snad až nečekaně snadný, na kontě domácích nadějí přibýval jeden bod za druhým. V prvním a třetím setu svým soupeřkám povolily bodů pouze jedenáct, jen prostřední sada byla trošku napínavá. To bylo způsobeno především chybami při servisu.

I tak kráčela Duhovka rychlými kroky za splněním svého snu, však také měla na palubovce takřka kompletní základní sestavu včetně kapitánky Báry Janíčkové.

Do druhého utkání nastoupily domácí volejbalistky v pozměněné sestavě a na výsledku zápasu to bylo hned znát. Ne však do té míry, že by hostující hráčky dostaly možnost k jeho dramatizaci.

I v tomto utkání, stejně jako v celé soutěži zdobil domácí hráčky kvalitní servis a hra smečařek.

Druhý výsledek 3:0 odstartoval přímo na palubovce zasloužené oslavily nadějí břeclavského volejbalu za účasti celého realizačního týmu, trenérek a trenérů, rodinných příslušníků, odborníků a milovníků tohoto krásného sportu, kteří pravidelně na zápasy Duhovky chodily.

V příští sezoně se bodu kochat volejbalem, který bude mít o jeden level vyšší kvalitu.

SK Duhovka Břeclav – TJ Sokol Šanov A 3: 0 (11,24,11) a 3: 0 (17,19,23)