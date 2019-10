V sobotu vyzvou k úvodnímu klání Žraloky Ledenice na jejich hřišti v půl druhé odpoledne. „Pro trenérský štáb a lidi kolem je to obrovské překvapení. Cíl byl postoupit do play-off a zahrát si semifinále. Tohle je z říše snů, bomba,“ básnil manažer klubu Tomáš Křivánek.

Do finále Jihomoravané totiž kráčí jako nováček soutěže. „Ani jsme s tím nepočítali, ale hráči mají velké sebevědomí a chtějí vítězit. Již loni ve druhé lize jsme si říkali, že za rok či dva se můžeme podívat do extraligy. Ale kluci řekli ne, chceme vyhrát hned,“ přiblížil.

Cesta Locosu je nejspíš sypaná zlatým prachem. Nejenže tým udivuje jako nováček v nejvyšší soutěži, loni byl debutant dokonce i ve druhé lize. „Ve třech letech jsme se dostali ze třetí ligy až do finále extraligy. V týmu je obrovský duch a velká chuť hráčů. Trénují navíc, i když nemusí. Jsou namakaní, většinou jde o reprezentanty,“ uvedl Křivánek.

Břeclavský let vzhůru

Umístění Locos Břeclav v posledních třech sezonách.

Extraliga 2019:

Umístění v základní část: 7.

Výhry/remízy/prohry: 28/12/16

Počet bodů: 40

Výsledky play-off:

Čtvrtfinále: Břeclav – Tempo Praha 3:1. Semifinále: Chomutov – Břeclav 0:3. Finále: odehraje se.

2. liga 2018:

Umístění v základní část: 2.

Výhry/remízy/prohry: 24/17/7

Počet bodů: 41

Výsledky play-off:

Semifinále: Břeclav – Joudrs Praha 3:1. Finále: Sezimovo Ústí – Břeclav 1:3.

3. liga 2017:

Umístění: 1.

Počet bodů: 50

Za strůjce úspěchu považuje slovenského kouče Dušana Borbélyho. „Před třemi lety k nám přišel a je to skvělý trenér. Hráči pro něj nejsou věci, ale rovnocenní parťáci. Komunikuje s nimi a vždy vymyslí to nejlepší pro tým. To je důvod, proč jde softbal v Břeclavi nahoru,“ vyzdvihl.

Jihomoravanům se z nejprestižnější české soutěže kolena nerozklepala. A to i přesto, že v týmu hrají výlučně mladí hráči. „S tak mladým týmem se postoupit do finále ještě nikomu nepovedlo. Máme věkový průměr osmnáct let. Kádr neobměňujeme, takže kluci spolu hrají někdy od čtvrté, páté třídy, a to je velké plus. Dokáží se pro sebe obětovat,“ zdůraznil Křivánek.

Kapitánské céčko tak nosí teprve dvacetiletý Luděk Opluštil. „Vyrostli jsme spolu a chceme se prosadit. V soutěži jsme jediný tým z Moravy, jinak jsou tu kluby z okolí Prahy a Čech. Stejné to bylo i ve druhé lize. Hodláme ukázat, že taky za něco stojíme a extraliga se netočí jen kolem nich,“ uvedl kapitán.

Na nedostatek zkušenosti si jeho mladé mužstvo nestěžuje. „Někteří už jsme extraligu hráli třeba na hostování, pro ostatní to byl na začátku velký skok ale teď je to v pohodě. Myslím, že zápasy docela zvládáme. Finále si jdeme užít. Kdybychom si šli pro titul a mysleli na to, zkazíme si výkon,“ nenechal se unést Opluštil.

U česko-slovensko-rakouského trojmezí si zakládají na dobré partě. „Říkám tomu břeclavský tetris. Každý, kdo k nám přijde, je kostička, jenž musí zapadnout. Pokud se to nepodaří, odchází a my hledáme znovu. Postupně všechny kostičky zapadají. Důležité je, aby k nám hráči seděli věkově a povahově. Nemáme rádi individualisty,“ pomohl si Křivánek přirovnáním k archaické hře.

V klubu se tak primárně zaměřují na místní hráče. Občas ale sáhnou po zahraniční posile. „Na začátku sezony u nás byl půlroku nadhazovač z Kanady, pak odjel dle domluvy a posílili nás dva hráči z Nového Zélandu. Vše zapadlo, jak mělo. Mohli jsme klidně přivést lepší hráče, ale ne lepší lidi,“ poukázal manažer.

Teď už Jihomoravanům chybí poslední krok, jak korunovat svoji cestu na vrcholu. Finále s nebezpečnými Žraloky. „Dopadne to, jak má. My vyčníváme rychlostí, tím překvapujeme soupeře. Vycházíme z výborné obrany a dbáme na agresivitu. Nejsme zatím na tak velké úrovni na pálce. To Ledenice jsou favorit, mají dlouhodobě nejlepší pálkařské statistiky,“ uzavřel.

JAROSLAV GALBA